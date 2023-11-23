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بيان هام للجيش الإسرائيلي عن تحرّكاته عند بدء سريان الهدنة

Lebanon 24
23-11-2023 | 17:30
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كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، تفاصيل تتعلّق بالتحركات التي ستقوم بها القوات الإسرائيلية مع دخول سريان اتفاق الهدنة مع "حماس" حيّز التنفيذ.
وقال أدرعي في منشور وصفه بالهام على حسابه في "إكس": "مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها".
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وأضاف: "قواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي".
وتابع: "يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط"
واختتم قائلا: "لن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله".
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