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عربي-دولي

هجمات على القوات الأميركية في سوريا والعراق

Lebanon 24
23-11-2023 | 18:30
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أعلنت فصائل عراقية عن استهداف قاعدة أميركية في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة تحقيقها لإصابة مباشرة للهدف.
وجاء إعلان الفصائل العراقية قبل تصريح لمسؤول عسكري أميركي لـ"رويترز"، قال فيه إن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا، يوم الخميس، بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.
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وأضاف المسؤول أن القوات الأميركية والدولية هوجمت في موقعين بشمال شرق سوريا باستخدام عدة صواريخ وطائرة مسيرة انتحارية.
وذكر المسؤول أنه حتى يوم الخميس، وقع 36 هجوماً في العراق و37 في سوريا.
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