إسرائيل لن تسمح بتنقّل السكّان من جنوب غزة إلى الشمال أثناء الهدنة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "لن يسمح بأي شكل بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة".

وأكد أن "قواته ستتمركز عند خطوط وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة مع بدء الهدنة".

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