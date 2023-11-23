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أعمال تخريب طالت 85 قبراً يهودياً في بلجيكا

Lebanon 24
23-11-2023 | 20:00
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شجبت مدينة شارلروا البلجيكية أمس الخميس أعمال تخريب معادية للسامية طالت ما لا يقل عن 85 قبراً يهودياً في إحدى مقابرها.
واكتشف عامل مقابر الأربعاء أضراراً لحقت بمدافن يهودية في المقبرة الواقعة بحي مارسينيل في المدينة الجنوبية. وفتح تحقيق منذ ذلك الحين.
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وقال رئيس بلدية شارلروا بول ماغنيت إن "المكان الذي اختير، وسرقة الكثير من رموز نجمة داود، لا يتركان مجالا للشك في طبيعة النيات المعادية للسامية".
وأضاف بول: "باسم المدينة أدين بشدة هذه الأفعال الدنيئة"، مطالباً إدارة المدينة بإخطار كل عائلة.
ولم يتأثر سوى القسم اليهودي من المقبرة، ما يشير إلى طبيعة التخريب المعادي للسامية.
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