Advertisement

عربي-دولي

بيان هام للجيش الإسرائيلي.. هكذا ستكون تحركاته عند بدء سريان الهدنة

Lebanon 24
23-11-2023 | 22:59
A-
A+
Doc-P-1133809-638364024683493120.jpg
Doc-P-1133809-638364024683493120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، تفاصيل تتعلق بالتحركات التي ستقوم بها القوات الإسرائيلية مع دخول سريان اتفاق الهدنة مع "حماس" حيز التنفيذ.

وقال أدرعي في منشور وصفه بـ"الهام" على حسابه في "إكس": "مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها".
Advertisement

وأضاف: "قواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي".


وتابع: "لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط"

واختتم قائلا: "لن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله".
وأكدت قطر وحماس، الخميس، أن اتفاق الهدنة سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنه "سيتم الإفراج عن 50 رهينة مقسمين على 4 أيام، في اليوم الأول سيتم الإفراج عن 13 من النساء والأطفال".

وأوضحت أنه: "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة الرابعة من عصر الجمعة".

وأشارت إلى أنه "سيتم خلال مدة الأربعة أيام جمع المعلومات حول بقية الرهائن للنظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر، وبالتالي تمديد الهدنة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:21 | 2023-11-24
00:11 | 2023-11-24
23:58 | 2023-11-23
23:57 | 2023-11-23
23:54 | 2023-11-23
23:43 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24