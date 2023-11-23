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عربي-دولي
بيان هام للجيش الإسرائيلي.. هكذا ستكون تحركاته عند بدء سريان الهدنة
Lebanon 24
23-11-2023
|
22:59
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كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، تفاصيل تتعلق بالتحركات التي ستقوم بها القوات الإسرائيلية مع دخول سريان اتفاق الهدنة مع "حماس" حيز التنفيذ.
وقال أدرعي في منشور وصفه بـ"الهام" على حسابه في "إكس": "مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها".
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وأضاف: "قواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي".
وتابع: "لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط"
واختتم قائلا: "لن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله".
وأكدت قطر وحماس، الخميس، أن اتفاق الهدنة سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الجمعة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية إنه "سيتم الإفراج عن 50 رهينة مقسمين على 4 أيام، في اليوم الأول سيتم الإفراج عن 13 من النساء والأطفال".
وأوضحت أنه: "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة الرابعة من عصر الجمعة".
وأشارت إلى أنه "سيتم خلال مدة الأربعة أيام جمع المعلومات حول بقية الرهائن للنظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر، وبالتالي تمديد الهدنة".
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