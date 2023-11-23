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عربي-دولي

مع بدء الهدنة بين إسرائيل و"حماس"... هذا ما ستقدمه مصر

Lebanon 24
23-11-2023 | 23:08
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كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان تفاصيل تتعلق باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.

وأكد رشوان أن اتفاق الهدنة سيبدأ اليوم صباحا في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية وقطرية وأميركية.
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‏وأضاف أنه في إطار اتفاق الهدنة "سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة".

وتابع: "كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ خمسين يوما".

وأوضح رشوان أنه "بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد".

وأشار إلى أنه "سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها".

وختم رشوان  قائلا: "للمرة الأولى منذ بدء النزاع، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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