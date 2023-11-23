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الأونروا: ندعو لوقف إطلاق نار "طويل الأمد" في غزة

Lebanon 24
23-11-2023 | 23:15
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شدد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، على أن توقف القتال في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى اعتباراً من صباح الجمعة ولمدة 4 أيام سيمثل فرصة للوصول إلى المحتاجين، بما في ذلك من هم في شمال القطاع.
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وأكد لازاريني في بيان بعد زيارته إلى القطاع الخميس، وهي الثانية له منذ بدء الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول الفائت، دعوته لوقف إطلاق نار طويل الأمد حين تتنهي الهدنة بعد 4 أيام.
 
كما أوضح أنه شهد "معاناة لا توصف للناس هناك"، مضيفاً أن "الوضع الإنساني في غزة أصبح أسوأ بكثير مع استمرار النزوح في القطاع".

كذلك أردف: "نستضيف الآن أكثر من مليون شخص في مدارسنا ومنشآتنا في مختلف أنحاء غزة". وأشار إلى استعداد الأونروا لاستقبال أكثر من 150 شاحنة مساعدات لقطاع غزة كل يوم. (العربية) 
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