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عربي-دولي

جرائم الكراهية ترتفع في أكبر مدن كندا في منذ بداية الصراع في غزة

Lebanon 24
23-11-2023 | 23:21
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أعلنت السلطات الكندية أن عدد جرائم الكراهية المعادية للسامية والمسلمين في تورونتو، أكبر مدن كندا، ارتفع بشكل كبير منذ بدء الصراع في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، في السابع من تشرين الأول.

وقال قائد الشرطة، مايرون ديمكيو، إنه تم الإبلاغ عن 78 جريمة كراهية في الفترة ما بين 7 تشرين الأول و20 تشرين الثاني مقارنة بـ 37 جريمة في نفس الإطار الزمني في عام 2022. وأضاف أن العدد الحقيقي أعلى بلا شك، لأن بعض الناس كانوا مترددين في رفع شكوى بما حصل معهم.
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وتضاعف عدد جرائم الكراهية المعادية للسامية المبلغ عنها في هذه الفترة ثلاث مرات تقريبا، إلى 38 من 13 في العام الماضي، في حين قفزت الجرائم التي تشمل السكان المسلمين والفلسطينيين والعرب إلى 17 من جريمة واحدة فقط في عام 2022.

وقال ديمكيو في مؤتمر صحافي: "تأثير الأحداث في الشرق الأوسط على مدينتنا مستمر وتصاعد منذ السابع من تشرين الأول".

ومنذ الهجوم تم اعتقال 25 شخصا ووجهت إليهم 64 تهمة فيما يتعلق بحوادث كراهية تم الإبلاغ عنها، وفق السلطات الكندية.

ونوه ديمكيو إلى أن جرائم الكراهية "لا يمكن أن تصيب الضحايا بالصدمة فحسب، بل جميع أفراد المجتمع المستهدف وخارجه".

وعززت تورونتو حجم وحدة جرائم الكراهية مؤقتً إلى 29 وحدة من الستة المعتادة.

ويعيش حوالي ثلاثة ملايين شخص في تورنتو، بالتالي تعد أكبر مدينة في كندا، التي يزيد عدد سكانها قليلا عن 40 مليون نسمة.
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