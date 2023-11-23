أكبر مستشاري نتنياهو: "الهدنة مخاطرة محسوبة"

في وقت ينظر فيه العالم أجمع بترقب إلى قطاع غزة، وتحديداً إلى الهدنة المنتظرة فيه، تتعالى أصوات من الداخل الإسرائيلي، بينها الرافض وبينهما الراضي على مضض بحكم ملف الأسرى.



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وشدد قائلاً: "هذا الصراع لن ينتهي الآن، سنقضي عليهم.. ليس لدينا خيار آخر".



إلا أن هذه المخاوف لم تقتصر على المجتمع الإسرائيلي فحسب، حيث أبلغ مستشار كبير لرئيس وزراء إسرائيل اليوم الجمعة، بأن تل أبيب تعيش اليوم "حالة ترقب" قبل بدء تنفيذ الهدنة، وفقا لشبكة CNN الأميركية.



واعتبر مارك ريغيف أن مثل هذا النوع من الهدن يمثل دائما "مخاطرة محسوبة"، مطالباً بالاستعداد لـ "حدوث أشياء غير متوقعة" في التعامل مع حماس.



تزامن هذا التصريح الرسمي، مع تقارير كثيرة انتشرت بعد الإعلان عن الهدنة في وسائل الإعلام الإسرائيلية عكست مشاعر الخوف وصفت بـ"العصيبة" يعيشها المجتمع الإسرائيلي، بحسب صحيفة "هآرتس". ولتهدئة الموقف، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متعهداً بمواصلة القتال، بزعم "القضاء على حركة حماس"، وفق تعبيره.وشدد قائلاً: "هذا الصراع لن ينتهي الآن، سنقضي عليهم.. ليس لدينا خيار آخر".إلا أن هذه المخاوف لم تقتصر على المجتمع الإسرائيلي فحسب، حيث أبلغ مستشار كبير لرئيس وزراء إسرائيل اليوم الجمعة، بأن تل أبيب تعيش اليوم "حالة ترقب" قبل بدء تنفيذ الهدنة، وفقا لشبكة CNN الأميركية.واعتبر مارك ريغيف أن مثل هذا النوع من الهدن يمثل دائما "مخاطرة محسوبة"، مطالباً بالاستعداد لـ "حدوث أشياء غير متوقعة" في التعامل مع حماس.تزامن هذا التصريح الرسمي، مع تقارير كثيرة انتشرت بعد الإعلان عن الهدنة في وسائل الإعلام الإسرائيلية عكست مشاعر الخوف وصفت بـ"العصيبة" يعيشها المجتمع الإسرائيلي، بحسب صحيفة "هآرتس".

وتتجلى المخاوف من إمكانية إلحاق ضرر محتمل عبر استهداف القوات الإسرائيلية البرية أثناء وقف إطلاق النار، بطريقة من شأنها أن تؤدي أيضا إلى انهيار التهدئة وتحول دون استمرار إطلاق سراح المحتجزين، خاصة إذا ما تمكنت حماس إعادة تنظيم وحشد قواتها إلى الشمال، واستعادة مقرات القيادة والسيطرة المتضررة، وفق الصحيفة ذاتها.



كما شددت التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت صادقت على مضض على موضوع الهدنة، وبلا إجماع ووسط تباين بالمواقف وخلافات. (العربية)