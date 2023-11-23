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انتخابات برلمانية في بريطانيا قد تجري في الربيع المقبل

Lebanon 24
23-11-2023 | 23:32
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أفادت صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية نقلاً عن مصادر حكومية بأن الانتخابات العامة في المملكة المتحدة قد تجري الربيع المقبل.

وحسب الصحيفة، فإن مسؤولين كبارا في وزارة المالية البريطانيا يبحثون حاليا تقديم مشروع الميزانية في شباط المقبل، بدلا من شهر آذار مثلما هو المعتاد.
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وتشير الصحيفة إلى أن مثل هذه الخطط قد تكون دليلا على التحضيرات لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في الربيع.

ويتعين أن تجري الانتخابات في موعد لا يتعدي كانون الثاني ن العام 2025، بينما يعتزم رئيس الوزراء ريشي سوناك إجراء انتخابات مبكرة.

وكانت التقارير الإعلامية قد رجحت إجراء الانتخابات في تشرين الأول أو تشرين الثاني عام 2024.

وتشير استطلاعات الرأي العام في بريطانيا إلى تقدم حزب العمال المعارض على حزب المحافظين الموجود في السلطة منذ 13 عاما.
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