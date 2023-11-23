ابقوا جنوباً.. إسرائيل: شمال غزة منطقة حرب خطر يمنع التجول فيها

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بعدما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الخميس أنه لن يُسمح بأي شكل بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله أثناء الهدنة، عاد الجيش الجيش الإسرائيلي وأعلن أن الشمال "منطقة حرب خطيرة"، مانعاً التجول فيها.كما شدد الجيش في بيان الجمعة، أن على سكان غزة البقاء في "المنطقة الإنسانية" جنوبي القطاع. (العربية)