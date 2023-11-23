Advertisement

عربي-دولي

ابقوا جنوباً.. إسرائيل: شمال غزة منطقة حرب خطر يمنع التجول فيها

Lebanon 24
23-11-2023 | 23:58
A-
A+
Doc-P-1133832-638364060027053789.png
Doc-P-1133832-638364060027053789.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الخميس أنه لن يُسمح بأي شكل بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله أثناء الهدنة، عاد الجيش الجيش الإسرائيلي وأعلن أن الشمال "منطقة حرب خطيرة"، مانعاً التجول فيها.
Advertisement

كما شدد الجيش في بيان الجمعة، أن على سكان غزة البقاء في "المنطقة الإنسانية" جنوبي القطاع. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:22 | 2023-11-24
02:09 | 2023-11-24
01:55 | 2023-11-24
01:52 | 2023-11-24
01:48 | 2023-11-24
01:25 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24