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عربي-دولي

الدفاعات الروسية تسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق القرم وفولغوغراد

Lebanon 24
23-11-2023 | 23:57
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أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 13 مسيرة أوكرانية استهدفت القرم الروسية، و3 استهدف مقاطعة فولغوغراد غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أحبطت الدفاعات الروسية ليلة الجمعة هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت 13 مسيرة فوق القرم و3 في مقاطعة فولغوغراد الروسية".
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واستهدفت مسيّرة أوكرانية الأربعاء الماضي مجموعة من الصحفيين في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا، ما أدى إلى مقتل مراسل قناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف.
المصدر: روسيا اليوم
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