لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات... الأمم المتحدة تدعو لزيادة الاستثمارات

دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إلى زيادة الاستثمار في منع العنف ضد النساء والفتيات، وهي قضية تتجاوز جميع الحدود والثقافات، وفق ما نقل موقع المنظمة الأممية.

وقالت محمد في رسالة فيديو إلى الحاضرين في احتفال الأمم المتحدة الرسمي باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي عقد في نيويورك، الأربعاء، إن هذا الاستثمار "ليس عمليا فحسب، بل إنه تحويلي".

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وقالت: "الاستثمار في الوقاية هو الاستثمار في رفاهنا الجماعي. وهذا يعني تهيئة الظروف التي يمكن للنساء والفتيات أن يزدهرن فيها، دون عبء الخوف من العنف".

وقالت محمد إن العنف ضد المرأة هو "أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا، ومشكلة صحية عامة عالمية ذات آثار مضاعفة سلبية عبر الاقتصادات والسياسات والمجتمعات".

وأضافت: "المعدلات مرتفعة بشكل مثير للقلق، وتزداد تفاقما بسبب الصراعات والأزمات وحالات الطوارئ".

و"رد الفعل العالمي العنيف ضد المساواة بين الجنسين مهدد، بالتراجع عن عقود من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، في حين تواجه حقوق المرأة مخاطر أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك عبر الإنترنت"، وفق المنظمة.

ودعت المسؤولة الأممية إلى الاستثمار الذي "سيعالج الأسباب الجذرية للعنف ودوافعه على حد سواء، ويتحدى المعايير والممارسات التمييزية، ويعزز سياسات وبرامج الوقاية الشاملة".

وتتطلب معالجة الأسباب الجذرية والدوافع، "الاستثمار في جمع البيانات وتحليلها، التي ستستخدم لتوجيه السياسات والبرمجة".

وقالت محمد: "لمعالجة المعايير والممارسات التمييزية، هناك حاجة إلى إصلاح قانوني لتعزيز المساواة، والدعوة إلى تغيير السلوك".

وفي هذا الصدد، أشارت إلى مبادرة "تسليط الضوء"، وهي شراكة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030، كنموذج واعد.

وتشمل مجالات التركيز العنف المنزلي والأسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وقتل الإناث، والاتجار بالبشر.

وقالت محمد إنه تم التوقيع على ما يقرب من 500 قانون وسياسة أو تعزيزها في إطار الشراكة، وحصلت حوالي 2.5 مليون امرأة وفتاة على خدمات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتم إنقاذ آلاف الأرواح.

ويتم الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة سنويا في 25 تشرين الثاني، ويصادف بداية 16 يوما من النشاط الذي يختتم في يوم حقوق الإنسان في 10 كانون الاول. (الحرة)