تبادل أسرى ودخول مساعدات.. الهدنة الموقتة بين حماس وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ

دخلت الهدنة الموقتة لمدة 4 أيام بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ. وشهدت أجواء القطاع غياباً للطيران الإسرائيلي لأول مرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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وتم التوصل يوم الأربعاء إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في القطاع بوساطة مصرية - قطرية - أميركية، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأعلنت حماس أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وكان القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، قد أكد في تصريحات سابقة أن الهدنة في قطاع غزة ستدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

اقتحام المستشفى الإندونيسي

وقبل ساعات من بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المستشفى الإندونيسي، وقتل امرأة وأصاب 3 كما اعتقل 3 آخرين.



وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بتعرض محيط وبوابات المستشفى الإندونيسي ومولدات الكهرباء فيه، لقصف طيران ومدفعية مصدرها الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس.



وقصف الطيران الإسرائيلي وفق الوكالة المولد الرئيسي للكهرباء في المستشفى الإندونيسي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن جميع أقسامه.



كما قصفت الدبابات الإسرائيلية المتمركزة حول المستشفى، محيطه وبواباته الرئيسية.

مداهمات بالضفة الغربية قبل بدء الهدنة

وشهدت الساعات الماضية في أماكن متفرقة من الضفة الغربية توترا إثر اقتحام القوات الإسرائيلية لعدد من البلدات وتنفيذها سلسلة من المداهمات.



وداهمت القوات الإسرائيلية، فجر الجمعة، منازل عدة في قرية كفر قليل جنوبي نابلس، وعدد من الأحياء في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.



وفي حارة جبر داهمت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل وقامت بتفتيشها وتحطيم محتويات بعضها واعتقلت شابا يبلغ من العمر 17 عاما، كما هدمت منزلا في قرية رمانة غرب جنين بعد اقتحامها مدعومة بالآليات والجرافات العسكرية.



وذكرت مصادر أمنية للوكالة الفلسطينية للأنباء "وفا" أن ما يزيد عن 30 آلية عسكرية بينها جرافات اقتحمت القرية من داخل معسكر سالم، كما اقتحمت مخيم عايدة شمالي بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم وسط إطلاق وابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، وتمركزت في منطقة المفتاح عند المدخل الشرقي، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي بلدة بديا غربي سلفيت اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين، فجر الجمعة، وقامت باحتجاز آخر كما أطلقت الناء على سيارة مدنية.



وأصيب شاب برصاص القوات الإسرائيلية بعد منتصف الليل خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.