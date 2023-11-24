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عربي-دولي

اتصال هاتفي بين وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني.. غزة محور الحديث

Lebanon 24
24-11-2023 | 00:21
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أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني غرانت شابس، ضرورة الوقف الشامل للعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، ناقش الجانبان خلال الاتصال آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.
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وأكد وزير الدفاع السعودي على أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.

وجرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون المشتركة، كما تم بحث الجهود المبذولة حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية قد أعلنتا، يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من المنتظر أن يدخل اليوم الجمعة حيز التنفيذ، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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