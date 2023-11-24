استهداف قواعد أميركية بالعراق وسوريا.. فصائل تتبنى

بعد هجمات متعددة طالت قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر الفائت، أعلنت فصائل مسلحة عراقية الخميس استهداف قاعدتين أميركيتين بالعراق بأربع هجمات بطائرات مسيرة.



وقالت في بيان إن الهجمات طالت قاعدة عين الأسد غرب العراق والقاعدة الأميركية قرب مطار أربيل شمال البلاد.

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كما أضافت أن الهجمات "أصابت أهدافها بشكل مباشر".



كذلك أردفت أنها قصفت القاعدة الأميركية في حقل العمر بسوريا بطائرة مسيرة. وقالت الفصائل، المنتمية لما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان أن الطائرة المسيرة "أصابت هدفها بشكل مباشر".



قاعدة بحقل كونيكو

يشار إلى أنه بوقت سابق الخميس، أعلنت تلك الفصائل استهداف القاعدة الأميركية بحقل كونيكو في ريف دير الزور رداً على الضربات الإسرائيلية في غزة.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ما وصفها بمجموعات مدعومة من إيران أطلقت صاروخاً استهدف قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية.



كما لفت إلى أن طيران التحالف الدولي استهدف مواقع لمجموعات مسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني في ريف دير الزور رداً على استهداف القاعدة الأميركية.



72 هجوماً

وكان مسؤول عسكري أميركي قد أفاد الخميس، بتعرض القوات الأميركية والتحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" إلى هجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية، وذلك بعد ضربات أميركية استهدفت مقاتلين موالين لإيران، وفق فرانس برس.



كما أضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، أن القوات الأميركية والدولية هوجمت في موقعين شمال شرقي سوريا باستخدام عدة صواريخ وطائرة مسيرة انتحارية.



كذلك أردف أنه تم إطلاق عدة طائرات مسيرة انتحارية على قاعدة عين الأسد الجوية غرب بغداد، وأُطلقت طائرة مسيرة على قاعدة تضم قوات أميركية بالقرب من مطار أربيل شمال العراق.



وختم قائلاً إنه في المجمل، سجلت واشنطن 72 هجوماً (36 في العراق و37 في سوريا) منذ 17 تشرين الاول الفائت، أي بعد 10 أيام من بدء الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.



"ضربات دقيقة"

تأتي الهجمات بعد إعلان القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط فجر الأربعاء، تنفيذ "ضربات دقيقة" على موقعين لكتائب حزب الله العراقي جنوب بغداد، رداً على الهجمات المتكررة التي تشنها فصائل موالية لإيران ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا.



فيما قالت كتائب حزب الله إن الهجوم أسفر عن مقتل 8 من عناصرها.