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عربي-دولي

قد تصبح أساساً في الدفاعات الجوية.. تركيا تتحضر لاستلام منظومة محلية الصنع

Lebanon 24
24-11-2023 | 01:05
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أعلنت شركة ASELSAN التركية للأسلحة والمعدات العسكرية أنها ستزوّد الجيش التركي بمنظومة Siper للدفاع الجوي العام المقبل.

وجاء في بيان صدر عن الشركة ونشر في صفحتها على منصة "X": "ستسمح منظومة Siper التي لها أهمية كبيرة لتلبية احتياجات الدفاعات الجوية متعددة المستويات والتي تم تصميمها لحماية المنشآت الاستراتيجية من هجوم عدو، بالدفاع الجوي على بعد وعلو كبيرين".
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وتتم حاليا في تركيا تجربة منظومة Siper التي تم تصميمها في البلاد كبديل للأنظمة الأجنبية.

وتأمل أنقرة أن تصبح هذه المنظومة أساسا في الدفاعات الجوية الوطنية.
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