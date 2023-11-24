وزير الدفاع السعودي لنظيره البريطاني: يجب وقف العمليات العسكرية في غزة

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني غرانت شابس، على ضرورة الوقف الشامل للعمليات العسكرية في قطاع غزة.





وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، ناقش الجانبان خلال الاتصال آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

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وأكد وزير الدفاع السعودي على أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.

وجرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون المشتركة، كما تم بحث الجهود المبذولة حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية قد أعلنتا، يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من المنتظر أن يدخل اليوم الجمعة حيز التنفيذ، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. (RT)