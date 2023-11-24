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قوافل المساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح بموجب الهدنة الموقتة

Lebanon 24
24-11-2023 | 01:25
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بدأت المساعدات الإنسانية تتدفق نحو قطاع غزة عبر معبر رفح بعد بدء سريان هدنة وقف إطلاق النار المؤقتة التي تستمر 4 أيام بين إسرائيل وحركة حماس.

ودخلت الشاحنات من مصر نحو القطاع الفلسطيني المحاصر، الذي يعيش "كارثة إنسانية" بسبب الحرب المستعرة منذ ما يقرب من 50 يوما.
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وأظهرت لقطات تلفزيونية دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مع نزوح أكثر من 1.7 مليون نسمة من شمالي القطاع نحو جنوبه، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وبدأ رسميا، الجمعة، عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش) سريان هدنة من 4 أيام بين إسرائيل وحماس، للسماح بالإفراج عن رهائن مختطفين في قطاع غزة، مقابل سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.

وجاءت هذه الهدنة التي توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، وأبرمت الأربعاء، في اليوم التاسع والأربعين للحرب بين إسرائيل وحماس.

بموجب الاتفاق، يتم السماح بدخول عدد متزايد من القوافل الإنسانية وإمدادات الوقود إلى القطاع الفلسطيني الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة.

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