"الهدنة بادرة أمل".. الصليب الأحمر: احتياجات غزة للمساعدات غير محدودة

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اعتبر المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة هشام مهنا، أن الهدنة المؤقتة لوقف إطلاق النار تمثل "بادرة أمل" لسكان الشريط الساحلي الفلسطيني المحاصر، مشددا على أن احتياجات القطاع للمساعدات "غير محدودة".وقبل ساعتين من بدء سريانها، قال مهنا في مقابلة مع قناة "الحرة"، إن الهدنة "تعطي الفرصة للأهالي، ولو لوقت محدود، لتضميد جراحهم ودفن أحبائهم ومحاولة إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".وتبدأ هدنة إنسانية في غزة، صباح الجمعة، على أن تليها عملية الإفراج عن دفعة أولى من الرهائن المدنيين لدى حركة حماس بعد الظهر، على ما أعلنت قطر، الخميس.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الخميس: "ستبدأ الهدنة الإنسانية في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة (05,00 بتوقيت غرينتش).. وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين من قطاع غزة في تمام الساعة الرابعة مساء (14,00 بتوقيت غرينتش) من يوم الجمعة".وأضاف: "الاحتياجات الإنسانية (في قطاع غزة) غير محدودة، وإن استمرار العمليات العدائية من شأنه أن يؤدي لمزيد من التدهور"، لا سيما وأن كثيرا من العائلات لا تجد سقفا يؤويها.وأكد أن الصليب الأحمر "يساعد المنشآت الطبية التي تعمل جنوبي القطاع على استقبال التدفق الهائل من الجرحى والمصابين"، لافتا إلى أن المستشفى الأوروبي في خان يونس، استقبل مئات المصابين بعد إجلائهم من مستشفيات شمالي القطاع.وتابع: "فرقنا ساندت الأطباء هناك في استقبال عدد كبير من الجرحى.. وفرز الحالات، حيث تم إدخال الحالات التي يجب أن تبقى في المستشفى للعناية، فيما تم نقل الباقين لمدرستين تم تحويلهما لنقطتين طبيتين مؤقتتين".