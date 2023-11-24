عين إسرائيل على الأسرى.. هل تتشابه حلول الماضي مع اليوم؟

لا شك في أن ملف الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس بعد هجومها المباغت على إسرائيل يوم السابع من تشرين الأول، كان النقطة الأهم لدى الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة السابقة، إلى أن توصلت إلى اتفاق هدنة دخل اليوم حيز التنفيذ مقابل إطلاق سراح بعض منهم.

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لكن هذا الملف ليس جديداً، إذ خلال الحروب الماضية احتجزت الفصائل الفلسطينية أسرى إسرائيليين وتفاوضت عليهم فيما بعد. فكيف تم حل أزمات الأسرى الماضية؟

تُعتبر قضية الأسرى الإسرائيليين عادة قضية عاطفية للغاية في إسرائيل، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".



ففي عام 2006، اختطف عناصر مسلحة في غزة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، واحتجزته حركة حماس لمدة 5 سنوات، ثم تمت مبادلته بأكثر من 1000 أسير فلسطيني، أدين العديد منهم بهجمات دامية ضد إسرائيليين.



كذلك احتجزت حماس أيضا رفات جنديين إسرائيليين قُتلا في حرب عام 2014، إضافة إلى مدنيين إسرائيليين دخلا غزة في ذلك العام سيرا على الأقدام ويُعتقد أنهما على قيد الحياة، دون أي تقدم.

وفي عام 2006، بدأت حرب إسرائيل مع جنوب لبنان والتي دامت شهراً، بعد غارة عبر الحدود شنها الحزب مع اختطاف جنديين إسرائيليين، إلى أن أعيدت رفات الجنود إلى إسرائيل عام 2008 كجزء من عملية تبادل أسرى سلمت فيها إسرائيل 5 سجناء لبنانيين. (العربية)