هجوم حماس على إسرائيل.. هل كان من الممكن تجنبه؟

لم يأخذ ضابط استخبارات كبير في الجيش الإسرائيلي محتويات التحذير التفصيلي الذي تنبأ بهجوم حماس في السابع من تشرين الأول على محمل الجد، واصفاً إياه بأنه "سيناريو خيالي"، حسبما قال شخصان مطلعان على المناقشات.

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وبحسب صحيفة "Financial Times" البريطانية، "قال المصدران إن الحراس على حدود إسرائيل مع غزة، والذين يتألفون بمعظمهم من مجندات يشاهدون ويحللون مقاطع الفيديو وغيرها من البيانات التي تم جمعها بالقرب من السياج الإلكتروني المحيط بالقطاع، أرسلوا تقريرا مفصلا قبل أسابيع من الهجوم إلى ضابط المخابرات الأعلى رتبة في القيادة الجنوبية. وتم إرسال التقرير عبر نظام اتصالات آمن، وتضمن تحذيرات محددة، بما في ذلك أن حماس كانت تتدرب على تفجير نقاط حدودية في عدة مواقع، وعلى دخول الأراضي الإسرائيلية والاستيلاء على الكيبوتسات، حسبما قال الشخص المطلع بشكل مباشر على محتويات التحذير".

ورأت الصحيفة أنه "يُنظر الآن إلى فشل إسرائيل في منع الهجوم على أنه أكبر فشل استخباراتي لها منذ شنت مصر وسوريا هجوما مفاجئا في عام 1973 في يوم الغفران، وهو اليوم الأقدس في اليهودية. وقال المصدر إن الجنود الذين كانوا منتشرين على الحدود حذروا أيضا من أن حماس تتدرب على احتجاز رهائن، وأنهم شعروا بأن هجوما كان على وشك الحدوث. وما دفعهم إلى الشك في هذا الأمر هو رؤية قائد عسكري رفيع المستوى من حماس يُشرف على التدريب، والذي تم التعرف عليه من قبل الحراس من خلال قاعدة بيانات الوجوه والهويات التي تحتفظ بها الوحدة 8200، وهي جزء من فيلق المخابرات الإسرائيلية. ورداً على هذه التحذيرات، أجاب ضابط المخابرات الرفيع المستوى: "هذا سيناريو خيالي"."

وتابعت الصحيفة، "ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الإسرائيلية "كان" في وقت متأخر من يوم الخميس، تفاصيل تحذير مماثل أرسله جنود إلى مرؤوسيهم، وأضافت الشبكة أن التحذير يشمل احتمال إسقاط طائرة ورفع حماس أعلامها فوق الأراضي الإسرائيلية. وقال شخص آخر مطلع على القضية إن الفشل في أخذ التقرير على محمل الجد أصبح موضوع نقاش، يصل إلى حد اتخاذ إجراءات تأديبية، داخل مجتمع الاستخبارات. وردا على استفسار من الصحيفة، قال الجيش الإسرائيلي إن "قادته وجنوده كانوا يركزون بشكل صارم حصريا" على مهمتهم لهزيمة حماس. وقال الجيش الإسرائيلي: "بعد الحرب، سيتم إجراء تحقيق شامل لتوضيح كافة التفاصيل"."

وأضافت الصحيفة، "قال الشخصان المطلعان على الاتصالات للصحيفة إن المناقشات داخل مجتمع الاستخبارات حول الفشل في التصرف بناءً على المذكرة تُعيد إلى الذاكرة الإخفاقات الاستخباراتية التي سبقت حرب عام 1973. وقال الشخصان إن التحذيرات تم رفضها ليس فقط لأنها جاءت من جنود لا يملكون رتب عالية، ولكن لأنها تتعارض مع ثقة الحكومة الإسرائيلية بأنها احتوت حماس من خلال حصار عقابي، من خلال قصف قدراتها العسكرية، واستخدام المساعدات والأموال كوسيلة لاسترضاء الجماعة الفلسطينية المسلحة. إن هجومًا من هذا النوع من قبل حماس من شأنه أن يؤدي على الفور إلى حرب مع الدولة اليهودية، وهو الأمر الذي كان مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي مقتنعًا بأن الجماعة المسلحة تسعى إلى تجنبه".

وبحسب الصحيفة، "سار هجوم حماس في السابع من تشرين الأول تماماً كما ذكر التحذير الإسرائيلي، وشمل الكيبوتسات المحددة التي تعرضت للهجوم، واستخدام الصواريخ لإلهاء الجيش الإسرائيلي عن التوغل المستمر. وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من المجندات واختطاف عدد محدد منهن. وأدى القصف الجوي الإسرائيلي اللاحق وغزو غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص، كثير منهم من النساء والأطفال، وفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، كما وأدى إلى تحويل جزء كبير من القطاع المحاصر إلى أنقاض، ودفع ما يقرب من 2.3 مليون نسمة إلى الجنوب، مما تسبب في أزمة إنسانية حادة. ودخلت الهدنة الموقتة، بوساطة قطرية، صباح اليوم الجمعة حيز التنفيذ حيث من المتوقع الإفراج عن 50 رهينة مدنية محتجزة في غزة مقابل 150 امرأة وطفل فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام".