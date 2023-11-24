إسرائيل تدمّر "النفق الكبير" تحت مستشفى الشفاء في غزة

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير غندلمان أن قوات الجيش الإسرائيلي استكملت انتشارها على خطوط الهدنة المؤقتة، مضيفا أنها دمرت "النفق الإرهابي الكبير الذي حفر تحت مستشفى الشفاء في غزة"، وذلك في منشور على حسابه بمنصة "إكس" بعد بدء سريان الهدنة في القطاع بين إسرائيل وحماس.وبدوره، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، بشأن تقييمه العملياتي لخطوط وقف إطلاق النار، أن قواته دمرت في وقت مبكر من الصباح "النفق الإرهابي" الذي جرى العثور عليه تحت مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.وبحسب البيان، فقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي "بقيادة الفرقة 36 ومشاركة قوات خاصة من وحدة يهلوم، بتدمير طريق من الأنفاق تحت الأرض، وعدد من فتحات الأنفاق في منطقة مستشفى الشفاء".وأضاف البيان: "على مدار آخر 24 ساعة، استمرت قوات جيش الدفاع برًا وجوًا وبحرًا في تدمير الأهداف الإرهابية والتصرف في المناطق المختلفة بحثًا عن المباني المشبوهة، ومن أجل تمشيطها لتشتبك مع مخربين، حيث دمرت القوات مسارات أنفاق تم الكشف عنها خلال الأيام الأخيرة".وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام أنفاق تحت مستشفى الشفاء في عمليات عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.