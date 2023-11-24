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عربي-دولي

نتنياهو ينوي الاستقالة بعد انتهاء الحرب.. اليكم آخر ما كشفته التقارير الصحافية

Lebanon 24
24-11-2023 | 02:34
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نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يجري النظر في احتمال إعلان نتنياهو نيته الاستقالة من رئاسة حزب الليكود ورئاسة الوزراء، بعد أن يقود المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية إقليمية.
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وأوضحت الصحيفة، الخميس، أن السبيل الوحيد لقيادة المحادثات وتحقيق تسوية سياسية واسعة تشمل دولا عربية وازنة، مرهون بإعلان نتنياهو اعتزاله الحياة السياسية مباشرة بعد التوقيع على تلك الاتفاقية، مضيفة أنه سيتم بشكل مواز تسوية القضايا التي يتابع فيها أمام المحاكم الإسرائيلية.

في المقابل رد مكتب نتنياهو بأن ما ذكر ليس صحيحا، وأن رئيس الوزراء أوضح “أن الحرب لن تتوقف إلى حين إكمال جميع أهدافها المتمثلة في القضاء على حماس وعودة الأسرى وخلق واقع جديد يمنع غزة من أن تهدد أمن دولة إسرائيل”.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القيادي في حركة حماس يحيى السنوار سيستغل أيام الهدنة للتلاعب أكثر بالإسرائيليين من خلال إدخال طواقم تلفزيونية من جميع أنحاء العالم، لإحياء “مهرجان الفظائع التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء غزة”.

وشددت الصحيفة على أن إسرائيل مدعوة لمواجهة واقعها الجديد، لأنه مع استمرار أيام الهدنة ستتعاظم الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الحرب.

وأضافت “في مرحلة ما ستعلن واشنطن عن انسحاب حاملة الطائرات الحربية التي أرسلتها، كما أن نقضها لدعوات وقف الحرب في مجلس الأمن لن يستمر إلى ما لا نهاية”.

وخلصت الصحيفة إلى أنه إذا ما تم الأمر على هذا المنوال، فإن المزاج العام سيكون ضد إسرائيل، وستتغير الأجواء بالداخل، وسيبقى السنوار مع باقي قيادة حماس في قطاع غزة.
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