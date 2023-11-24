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عربي-دولي
بعد اللفظ المشين.. وزير بريطاني يعتذر
Lebanon 24
24-11-2023
|
02:56
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قال مصدر ومتحدث باسم وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي إن الوزير جيمس كليفرلي اعتذر، عن انتهاك قواعد الأدب في البرلمان البريطاني بعد توجيهه انتقادات مسيئة لأحد أعضاء البرلمان من حزب العمال.
وتعرض كليفرلي لضغوط للاعتذار بعد مزاعم بأنه شهّر بدائرة انتخابية في شمال بريطانيا في مجلس العموم الأربعاء.
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لكن مصدرا مقربا من الوزير المحافظ قال إن تصريحاته كانت موجهة نحو النائب عن ستوكتون نورث وليس الدائرة الانتخابية بأسرها.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "جيمس تفوه بتعليق. ووصف أليكس كاننغهام بأنه نائب البراز، وهو يعتذر عن اللغة غير البرلمانية".
ويصف برلمان المملكة المتحدة "اللغة غير البرلمانية" بأنها تلك التي "تخالف قواعد الأدب في مجلس العموم".
ويضيف أن النعوت التي اعترض عليها رئيس مجلس النواب على مر السنين تشمل "المنافق والجبان والغبي وابن الشارع والهوليغان والفأر والخنزير وبراز الحمام والخائن".
وجاءت تصريحات كليفرلي بعد أن وجه كانينغهام سؤالا خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء "لماذا يعيش 34 بالمئة من الأطفال في دائرتي الانتخابية في فقر؟".
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