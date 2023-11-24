وسط حرب حماس وإسرائيل.. "The Hill": هل استعادت أميركا موقعها في الشرق الأوسط؟

بعد مرور شهر على الصراع بين حماس وإسرائيل، استعادت الولايات المتحدة، أقله في الوقت الحالي، مكانتها كقوة بارزة في المنطقة.

وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "تنبع عملية إعادة النفوذ هذه بشكل أساسي من خطوتين استراتيجيتين من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. في الخطوة الأولى، أعلنت الإدارة بحزم أن حكم حماس في غزة لابد أن ينتهي، ويبدو أن هذا الموقف قد حظي بدعم من الدول العربية المؤثرة، ولا سيما حلفاء الولايات المتحدة مثل مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والسلطة الفلسطينية. أما في الخطوة الثانية، فأصدرت إدارة بايدن تحذيراً صارخاً لإيران وحزب الله من التدخل في الصراع. وهذا التحذير، الذي عززه نشر قوات عسكرية أميركية كبيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ردع حزب الله بشكل فعال حتى الآن عن الانخراط بشكل كامل في الحرب".

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وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، لا يمكنها التقليل من حدة الضغط، وإلا فإنها تخاطر بإعادة الأمور إلى النقطة صفر. وقد تم التلميح إلى هذا الدعم لسياسة بايدن في البيان الختامي للاجتماع الطارئ لمؤتمر القمة العربية الإسلامية في 11 تشرين الثاني الذي انعقد في المملكة العربية السعودية لمناقشة الحرب في غزة. ولم يذكر البيان حماس ولو مرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 28 من الإعلان على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى كل الفصائل الفلسطينية أن تعمل في إطارها وتحت سلطتها. أما بالنسبة لحماس، يشكل هذا البند ضربة سياسية: فقد وقع على الإعلان 57 رئيس دولة إسلامية وعربية، بما في ذلك إيران وتركيا، اللتان تدعمان حماس".

وأضافت الصحيفة، "في السنوات الأخيرة، كان هناك تراجع واضح في صورة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ويعود هذا التراجع في المقام الأول إلى فشل الإدارات الأميركية في تطوير سياسات واضحة وفعالة بشأن الأزمات الكبرى في الشرق الأوسط خلال العقد الماضي، والتي تشمل البرنامج النووي الإيراني، والحرب في سوريا، والتهديد الإيراني المتزايد، وتعطيل الشحن الدولي في البحر الأحمر بدعم من إيران. وقد عانت الولايات المتحدة أيضًا من موقف الضعف، خاصة في الرد على هجمات إيران بالوكالة على القوات الأميركية في العراق وسوريا. وقد سمح هذا التراجع في الردع والنفوذ الأميركي لمنافسين مثل إيران والصين وروسيا بتعميق تواجدهم في المنطقة. والجدير بالذكر أن وساطة الصين في الاتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية كانت بمثابة نداء تنبيه حاسم للولايات المتحدة".

وبحسب الصحيفة، "قطعت إدارة بايدن خطوات كبيرة في استعادة صورة أميركا في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن هذا التقدم مهدد بالتقويض لسببين رئيسيين. أولاً، منذ اندلاع الحرب، كثف وكلاء إيران هجماتهم على القواعد الأميركية في العراق وسوريا، بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة الهجومية. وبالتوازي مع ذلك، شن الحوثيون هجمات ضد إسرائيل باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة الهجومية. وحتى الآن، تم اعتراض هجمات الحوثيين من قبل دفاعات إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتتزايد حدة الهجمات التي ينفذها وكلاء إيران على الأصول الأميركية، وبالتالي يتزايد عدد الضحايا. وأدت عشرات الهجمات منذ 7 تشرين الأول إلى إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين الأميركيين".

وتابعت الصحيفة، "ردت الولايات المتحدة بضربات منضبطة وصغيرة النطاق استهدفت المجموعات المدعومة من إيران في شرق سوريا. إن الانتقام الأميركي المقيد مدفوع بمصلحة مفهومة وصحيحة لتجنب التصعيد. ومع ذلك، حتى الآن، فإن رد الفعل المعتدل للولايات المتحدة يشجع إيران، وهو ما يتضح من الهجمات المستمرة والمتوسعة على القواعد العسكرية الأميركية. أما داخل الإدارة، فهناك ضغط متزايد لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. إن الفشل في إنهاء حكم حماس في غزة لن يشكل انتكاسة استراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها فحسب، بل سيكون أيضاً انتصاراً لإيران ووكلائها. سيؤدي مثل هذا الفشل حتماً إلى تصعيد العدوان الإيراني، مما يدفع حلفاء الولايات المتحدة نحو الخصوم ويعرّض المصالح الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط للخطر، وقد يجبر هذا السيناريو في النهاية الولايات المتحدة على الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران".

ورأت الصحيفة أنه "من أجل الحفاظ على إنجازاتها، يتعين على الولايات المتحدة أن تواصل بكل حزم جهودها لإنهاء حكم حماس في غزة. علاوة على ذلك، إذا استمرت الهجمات على القواعد الأميركية وتصاعدت، فيجب على الولايات المتحدة أن تفكر في توجيه ضربة كبيرة ضد المجموعات الإيرانية في سوريا. من المعتقد أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يوقف بشكل فعال عملية التصعيد ويحافظ على الردع الأميركي ويعززه. إن الالتزام الثابت بهذه السياسة لن يؤدي فقط إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة وصورتها المستعادة، بل سيعزز أيضًا نفوذها في المنطقة، في مواجهة المنافسين مثل إيران والصين وروسيا".