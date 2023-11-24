شوارع مزدحمة وحركة.. غزة تعود للحياة بعد الهدنة

بدأت معالم الهدنة التي انتظرها العالم أجمع وبدأت صباح الجمعة، تظهر على مناطق قطاع غزة، حيث كان الزحام سيد الموقف.

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فقد شهدت مدينة رفح جنوباً وحركة نشطة في الشوارع، خرج فيها السكان دون خوف من القصف أو الغارات متوجهين إلى الأسواق لشراء ما يحتاجونه وسط ترقب لما قد يحدث بعد انتهاء أيام الهدنة الأربعة.أما الشمال، فأعلن فيه الجيش الإسرائيلي منع التجوع معتبراً أنه "منطقة حرب".وأكد أن الحرب في قطاع غزة لم تنتهِ بعد، وأن تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت.في حين أتاحت الهدنة تدفقا معقول للمساعدات بما فيها الوقود من خلال السماح بدخول 200 شاحنة تقريبا كل يوم، وهو معدل يقترب من نصف ما كان يدخل القطاع قبل السابع من أكتوبر تشرين الثاني والذي تقدره الأمم المتحدة بنحو 500 شاحنة.يأتي هذا بعدما ابتعد الطيران الحربي الإسرائيلي عن سماء غزة تدريجيا منذ بدء وقف النار صباح اليوم. (العربية)