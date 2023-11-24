باتت "كسطح القمر".. هكذا وصفَ تقريرٌ أميركي غزة في حالة الحرب!

وصف تقرير، نشره موقع "بوليتيكو" الأميركيّة، مدينة غزة بأنها باتت أشبه بسطح القمر في حالة الحرب.

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ونقل التقرير عن إميلي تريب، مديرة إيروورز، وهي منظمة لمراقبة الصراعات مقرها لندن، أن القصف الإسرائيلي في الأسابيع السبعة التي تلت هجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول، أطلق العنان لذخائر أكثر مما استخدمته الولايات المتحدة في أي عام من حملتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وابل تصفه الأمم المتحدة بأنه الحملة الحضرية الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية.



وذكر تقرير الموقع الأميركي أن الهجوم العسكري الإسرائيلي حوّل معظم شمال القطاع إلى منطقة غير صالحة للسكن، حيث محيت أحياء بأكملها وتعرضت المنازل والمدارس والمستشفيات للقصف الجوي واحترقت بنيران الدبابات. في الوقت نفسه، لا تزال بعض المباني قائمة، لكن معظمها تضررت من القصف المدفعي.



وتساءل التقرير: أين سيعيشون؟ ومن سيدير غزة في نهاية الأمر ويلملم شتاتها؟ هنا، يردّ يوسف هماش، عامل الإغاثة في المجلس النرويجي للاجئين الذي فرّ من أنقاض مخيم جباليا في جنوب غزة قائلاً: "أريد العودة إلى منزلي حتى لو اضطررت إلى النوم على أنقاضه؛ لكنني لا أرى مستقبلا لأطفالي هنا".



دمار صاعق



ولفت التقرير إلى أن استخدام الجيش الإسرائيلي المتفجرات القوية في المناطق السكنية المكتظة -والذي تصفه إسرائيل بأنه النتيجة الحتمية لاستخدام حماس المواقع المدنية كغطاء لعملياتها- أدى إلى مقتل أكثر من 14 ألف فلسطيني ودمار صاعق.



وقال محمود جمال، وهو سائق سيارة أجرة عمره 31 عاماً فر من مسقط رأسه في شمال بيت حانون هذا الشهر: "عندما غادرت لم أتمكن من تحديد الشارع أو التقاطع الذي كنت أعبره". ووصف المباني السكنية بأنها تشبه مواقف السيارات في العراء.



وقال مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في مدينة غزة الذي فر إلى مصر الأسبوع الماضي: "لقد تحول شمال غزة إلى مدينة أشباح كبيرة. وليس لدى الناس ما يعودون إليه".



ووفقاً لتحليل بيانات القمر الصناعي كوبرنيكوس سنتينل-1 الذي أجراه "كوري شير" من مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك و"جامون فان دن هوك" من جامعة ولاية أوريغون؛ فقد تعرض ما يقرب من نصف المباني في جميع أنحاء شمال غزة لأضرار أو دمار.



ذكريات الموت والدمار