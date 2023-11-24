استطلاع رأي يشير إلى استمرار انخفاض شعبية الائتلاف الحاكم

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تواصل شعبية الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في الانخفاض منذ بدء الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة، حسبما أظهر استطلاع جديد للرأي.وبحسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن الائتلاف الحكومي "سيحصل على 41 مقعدا في البرلمان" (الكنيست) حال إجراء الانتخابات الآن، "مقابل 79 مقعدا لتجمع المعارضة".ويواصل وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، وهو رئيس حزب الوحدة الوطنية، تقدمه بفارق كبير على رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتانياهو.و"يؤيد 52 بالمئة من الإسرائيليين غانتس أن يكون رئيسا للوزراء، مقابل 27 بالمئة لنتنياهو"، وهو زعيم حزب الليكود، بحسب الاستطلاع.كما كشف الاستطلاع أن "حزب وزير المالية (الصهيونية الدينية)، بتسلئيل سموتريتش، لن يتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3.25 بالمئة من الأصوات، التي يتوجب على أي حزب الحصول عليها لدخول الكنيست".وكانت استطلاعات رأي سابقة قد أظهرت نتائج مماثلة منذ اندلاع الحرب على حماس يوم 7 تشرين الاول، وذلك ردا على هجمات نفذتها الحركة الفلسطينية على إسرائيل خلال ذلك اليوم.والأسبوع الماضي، أظهر استطلاع أن الائتلاف الذي يقوده نتانياهو، والذي فاز بـ 64 مقعدا في انتخابات نوفمبر 2022، "سيتراجع إلى 45 مقعدا فقط" في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.وآنذاك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الأحزاب المعارضة لنتانياهو، أو ما يسمى بأحزاب "التغيير"، سترتفع مقاعدها إلى "70 مقعدا"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأظهر الاستطلاع أن حزب الوحدة الوطنية بزعامة غانتس "سيفوز بـ 36 مقعدا"، أي أكثر من ضعف ما سيحصل عليه حزب الليكود من مقاعد، التي بلغت "17 مقعدا"، وفقا للاستطلاع.