Advertisement

عربي-دولي

استطلاع رأي يشير إلى استمرار انخفاض شعبية الائتلاف الحاكم

Lebanon 24
24-11-2023 | 04:27
A-
A+
Doc-P-1133936-638364222779076332.jpeg
Doc-P-1133936-638364222779076332.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تواصل شعبية الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في الانخفاض منذ بدء الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة، حسبما أظهر استطلاع جديد للرأي.

وبحسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن الائتلاف الحكومي "سيحصل على 41 مقعدا في البرلمان" (الكنيست) حال إجراء الانتخابات الآن، "مقابل 79 مقعدا لتجمع المعارضة".
Advertisement

ويواصل وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، وهو رئيس حزب الوحدة الوطنية، تقدمه بفارق كبير على رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتانياهو.

و"يؤيد 52 بالمئة من الإسرائيليين غانتس أن يكون رئيسا للوزراء، مقابل 27 بالمئة لنتنياهو"، وهو زعيم حزب الليكود، بحسب الاستطلاع.

كما كشف الاستطلاع أن "حزب وزير المالية (الصهيونية الدينية)، بتسلئيل سموتريتش، لن يتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3.25 بالمئة من الأصوات، التي يتوجب على أي حزب الحصول عليها لدخول الكنيست". 

وكانت استطلاعات رأي سابقة قد أظهرت نتائج مماثلة منذ اندلاع الحرب على حماس يوم 7 تشرين الاول، وذلك ردا على هجمات نفذتها الحركة الفلسطينية على إسرائيل خلال ذلك اليوم.

والأسبوع الماضي، أظهر استطلاع أن الائتلاف الذي يقوده نتانياهو، والذي فاز بـ 64 مقعدا في انتخابات نوفمبر 2022، "سيتراجع إلى 45 مقعدا فقط" في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

وآنذاك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الأحزاب المعارضة لنتانياهو، أو ما يسمى بأحزاب "التغيير"، سترتفع مقاعدها إلى "70 مقعدا"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأظهر الاستطلاع أن حزب الوحدة الوطنية بزعامة غانتس "سيفوز بـ 36 مقعدا"، أي أكثر من ضعف ما سيحصل عليه حزب الليكود من مقاعد، التي بلغت "17 مقعدا"، وفقا للاستطلاع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-11-24
05:36 | 2023-11-24
05:32 | 2023-11-24
05:30 | 2023-11-24
05:04 | 2023-11-24
04:53 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24