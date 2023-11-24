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"أرعبت إسرائيل".. ماذا نعلمُ عن شبكة أنفاق "حماس"؟‎

Lebanon 24
24-11-2023 | 10:00
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خلال حربه ضد غزة، تكبد جيش العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة منذ توغله البري الواسع هناك بسبب المقاومة الفلسطينية الضارية.

واعتمدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" على شبكة أنفاق ساعدتها في عمليات الإنزال خلف خطوط جيش الاحتلال، فضلاً عن نصب الكمائن ضد الآليات وناقلات الجند والأفراد.
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وفي ما يلي تفاصيل مُهمة تسلط الضوء على شبكة أنفاق "حماس"، وذلك بحسب المعلومات التي نشرتها وكالات محلية ودولية حولها.
 
ماذا نعرف عن شبكة "أنفاق غزة"؟
 
1- تُعد ثاني أكبر شبكة أنفاق في العالم
 
2- أنشئت لغرض إدخال البضائع من وإلى غزة
 
3- بدأت تستخدم للأغراض العسكرية عام 2006
 
4- تضم الشبكة 1300 نفق
 
5- يبلغ طولها 500 كم
 
6- يبلغ عمق بعضها 70 متراً تحت الأرض
 
7- يبلغ عرضها مترين
 
8- تبلغ مساحتها نحو 360 كم مربع.
 
(الخليج أونلاين)
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