"أرعبت إسرائيل".. ماذا نعلمُ عن شبكة أنفاق "حماس"؟‎

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خلال حربه ضد غزة، تكبد جيش العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة منذ توغله البري الواسع هناك بسبب المقاومة الفلسطينية الضارية.واعتمدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" على شبكة أنفاق ساعدتها في عمليات الإنزال خلف خطوط جيش الاحتلال، فضلاً عن نصب الكمائن ضد الآليات وناقلات الجند والأفراد.