قوته تخطت الـ7 درجات.. زلزال عنيف يضرب هذه الجزيرة في المحيط الهادئ

ضرب زلزال قوي، بلغت شدته 7.1 على مقياس ريختر، جزيرة ماوج وهي جزء من بلدية الجزر الشمالية التابعة لكومنولث جزر ماريانا الشمالية غرب المحيط الهادئ، المتحدة سياسيًا مع الولايات المتحدة، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

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