وسط الهدنة.. 8 شاحنات وقود وغاز طهي تدخل غزة

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ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد دخلت الشاحنات إلى جنوبي قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، لصالح الأمم المتحدة.وقال الصحيفة إن التسليم يتم "بموافقة المستوى السياسي، في إطار الهدنة والجدول الزمني لإطلاق سراح الرهائن المتفق عليه مع الولايات المتحدة، بوساطة قطر ومصر".ولفتت إلى أنّ "الوقود وغاز الطهي مخصصان لتشغيل البنية التحتية الإنسانية الأساسية في قطاع غزة".