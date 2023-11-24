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عربي-دولي

"حزب الله" يُشاركنا القتال... "الجهاد": الضربات الإسرائيليّة ستكون أكثر دموية بعد الهدنة

Lebanon 24
24-11-2023 | 05:32
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أعلن الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة، أن "الفصائل الفلسطينية تهدف إلى عملية تبادل كبرى للمحتجزين تضمن إطلاق سراح "الجميع مقابل الجميع".

وذكر النخالة في كلمة، أن "الفصائل ستكمل عملية التفاوض مع إسرائيل".
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وأشار إلى أن "حزب الله" يُشارك الفصائل الفلسطينية القتال والمواجهة من جنوب لبنان، وكذلك الفصائل في العراق وسوريا واليمن".

كما أكد "الاستمرار في القتال بعد أيام التهدئة"، متوقعا أن "تكون الضربات الإسرائيلية أكثر دموية". (العربية)
 
 
 
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