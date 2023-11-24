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عربي-دولي

تزامناً مع هدنة غزة.. ماذا جرى في إيلات اليوم؟

Lebanon 24
24-11-2023 | 05:36
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن صفارات الإنذار في مدينة إيلات كانت "إنذاراً كاذباً"، مؤكداً أنه "لا يوجد مؤشر على وقوع حادث أمني" في المدينة.

ويأتي الإعلان بعدما أفاد الجيش أن صفارات الإنذار دوت، الجمعة، في المدينة المطلة على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل، محذراً من "هجوم جوي محتمل من اليمن".
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وسبق أن أطلق الحوثيون في اليمن طائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل، ردا على الغارات العنيفة على قطاع غزة التي استمرت لأسابيع.

وتأتي هذه التطورات تزامناً مع دخول الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ.
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