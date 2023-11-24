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عربي-دولي

مع بدء الهدنة في غزة.. السيسي: معبر رفح لم ولن يغلق

Lebanon 24
24-11-2023 | 06:00
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شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع بدء الهدنة المؤقتة في غزة، على ضرورة إدخال كل أنواع المساعدات إلى القطاع، مشيراً إلى أن معبر رفح لم ولن يغلق ولابد من دخول مساعدات تكفي لمواطني غزة.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، اليوم الجمعة، أن مصر قدمت 70% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، وسهلت خروج رعايا أكثر من 30 دولة من القطاع.
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وأكد ضرورة توفير ممرات آمنة في كل مناطق قطاع غزة، كما جدد عدم السماح أبدا بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال إن على المجتمع الدولي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن إحياء حل الدولتين مطلب لكن يجب التحرك الآن للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

يأتي ذلك بعد دخول الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في غزة حيز التنفيذ اليوم عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش)، لتوقف 48 يوما من القصف الإسرائيلي الذي راح ضحيته قرابة 15 ألف شخص في القطاع وأكثر من 30 ألف جريح. (العربية)
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