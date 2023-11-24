أردوغان: المجتمع الدولي سقط في اختبار حرب إسرائيل

قال أردوغان أن: "إسرائيل قتلت حتى الآن أكثر من 60 صحفيا في قطاع غزة، وقطعت الكهرباء والماء ونفّذت حصارا كاملا على القطاع ونفذت مجازر وإبادة جماعية".

وأضاف أردوغان، في كلمة له خلال مؤتمر الاتصال الدولي في إسطنبول: "المجتمع الدولي سقط بشكل واضح في هذا الاختبار، فهو تجاهل وغضّ النظر بشكل واضح عن الجرائم الإسرائيلية التي كانت تنقل على الهواء مباشرة لكل العالم، فيما الأمم المتحدة أصبحت مختلة وظيفيا بهذه الأزمة".

وقال: "منذ اليوم الأول وقفنا إلى جانب المظلومين الفلسطينيين ورفضنا المجازر الإسرائيلية بحقهم، وعملنا بطواقمنا المختصة كافة، على كشف الحقائق لما تقوم به إسرائيل من إبادة".

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