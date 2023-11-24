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عربي-دولي

"الإعاقات" في الجيش الإسرائيلي.. رقم يكشف عددها خلال حرب غزة!

Lebanon 24
24-11-2023 | 05:56
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كشف مسؤول إسرائيلي عن تشخيص إصابة 1600 جندي بإعاقات، منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال رئيس جمعية المعاقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عيدان كيلمان، في تصريح لإذاعة الجيش، الأربعاء الماضي: إنه "منذ السابع من تشرين الأول، شخّص الجيش إصابة 1600 جندي بإعاقات، ولا يزال 400 جندي في المستشفيات".
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وأوضح أن "هؤلاء هم فقط الجرحى، وسيأتي إلينا آلاف آخرون يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة"، وأضاف: "هذا العدد لا يمكن تصوره في تاريخ إسرائيل، أكثر من حرب يوم الغفران"؛ في إشارة لحرب السادس من تشرين الأول 1973.

ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي عدد الجنود الذين أصيبوا منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في غزة يوم 27 تشرين الأول الماضي.

وفي الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة "حماس"، في الـ7 من تشرين الأول الماضي، وأطلقت عليه تسمية "طوفان الأقصى" واستهدف مستوطنات غلاف غزة، قالت إسرائيل إن 5431 إسرائيلياً أصيبوا وقتل 1200، فيما أسر أكثر من 240 آخرين، وسقط 391 قتيلاً خلال الحرب البرية فقط.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً وحشياً على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط نحو 15 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5840 طفلاً و3920 امرأة، ما يعني أن 69% من الضحايا من فئتي الأطفال والنساء، حتى مساء الخميس.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت، نهاية عام 2019، إن حوالى 58 ألفاً من الجنود الإسرائيليين معاقون، ويتلقون العلاج بمراكز التأهيل. (الخليج أونلاين)
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