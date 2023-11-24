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رغم الهدنة... هذا ما تفعله طائرات إسرائيليّة في غزة

Lebanon 24
24-11-2023 | 06:21
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أفادت "الشرق"، أنّ طائرات إسرائيليّة تُحلّق جنوب قطاع غزة رغم الهدنة القصيرة.
 
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غزة

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