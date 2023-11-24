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عربي-دولي
كيف ستسقبل إسرائيل الرهائن المحررين؟
Lebanon 24
24-11-2023
|
06:36
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أعلن الجيش الإسرائيلي، عن تفاصيل الاستعدادات لاستقبال الرهائن المحررين من قطاع غزة.
وأعد الجيش علماء نفس وخبراء في الصحة العقلية لاستقبال الرهائن، وكثير منهم من الأطفال.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أحضر الجيش هواتف للرهائن حتى يتمكنوا من الاتصال بأقاربهم فور وصولهم إلى حتسيريم، كما جهز لعب أطفال للصغار المفرج عنهم.
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وسيشرح الخبراء للرهائن المحررين ما حدث يوم 7 تشرين الاول "عندما يعتقدون أن الوقت مناسب".
وسيبقى الرهائن المفرج عنهم لمدة تصل إلى ساعتين في حتساريم قبل نقلهم إلى المستشفى، إما بطائرة هليكوبتر أو حافلة صغيرة.
وقالت "تايمز أوف إسرائيل": "أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فورية سينقلون مباشرة من الحدود إلى المستشفى دون الذهاب إلى حتساريم".
وتنتظر عائلات الرهائن في المستشفيات، إذ حجزت لهم غرف فنادق في المنطقة.
وأوصى مستشفى شنايدر للأطفال في مدينة بتاح تكفا، ببقاء الرهائن تحت المراقبة لمدة 48 ساعة على الأقل قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم. (سكاي نيوز)
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