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اتهام رئيس بلدية نيويورك بالإعتداء الجنسي

Lebanon 24
24-11-2023 | 06:55
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اتُهم رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز في شكوى كشفتها الصحافة الأميركية، بالاعتداء جنسياً على امرأة قبل 30 عاماً.

 

وبحسب الشكوى التي نقلها موقع «ذي مسنجر» وصحيفة «نيويورك بوست»، فقد تعرضت المدعية للاعتداء الجنسي على يد إريك آدامز في نيويورك، في عام 1993، كان آدامز حينها عنصراً في الشرطة. 

 

وقال آدامز للصحافيين "أنا لا أؤذي أحداً أبداً. هذا لم يحدث". 

 

وتطالب المشتكية التي لم يُكشف اسمها، بمحاكمة وتعويض مقداره خمسة ملايين دولار.

 

ويشغل آدامز منصب رئيس بلدية نيويورك منذ عامين. وقد صادرت الشرطة الفيدرالية هواتفه مؤخراً كجزء من تحقيق في تمويل غير قانوني لحملة انتخابية، وأشارت الصحافة إلى شبهات فساد ترتبط بتركيا. (الشرق الأوسط)

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