انخفاض جديد في نسب تأييد نتنياهو.. أغلب الإسرائيليين يريدون غانتس

أظهر استطلاع حديث للرأي العام، نُشرت نتائجه اليوم، أن 27 بالمئة فقط من الإسرائيليين يعتبرون بنيامين نتنياهو ملائما لمنصب رئيس الوزراء فيما يرى 52 بالمئة أن الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس الأنسب لتوليه.

وللمرة الأولى أشار الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى أن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لن ينجح بالانتخابات لو جرت اليوم.

ولكن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتقدم بشكل طفيف بحصوله على 7 مقاعد بالكنيست لو جرت الانتخابات اليوم مقابل 6 في الاستطلاع الذي جرى الأسبوع الماضي.

ويتصدر المشهد حزب "الوحدة الوطنية" الوسطي برئاسة الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس الذي يحصل على 43 من مقاعد الكنيست الـ120 لو جرت الانتخابات اليوم.

أما حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيحصل على 18 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم.

وبالإجمال تشير الصحيفة إلى أنه لو جرت الانتخابات اليوم، فتحصل الأحزاب المشكلة للحكومة على 41 مقعدا بمقابل 64 اليوم.

أما الأحزاب المعارضة لنتنياهو، بما فيها العربية، فتحصل على 74 مقعدا، مقابل 56 اليوم.

والأحزاب المشكلة للحكومة هي إضافة إلى "الليكود" أحزاب "شاس" و"يهودوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية".

وأشارت "معاريف" إلى أن الاستطلاع الذي أجراه مركز دراسات "لازار" (خاص) شمل عينة عشوائية من 500 مشارك وكان هامش الخطأ به 4.3 بالمئة.

المصدر: وكالات