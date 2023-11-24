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عربي-دولي

غالانت: هدنة غزة مؤقتة... وسنعود بعدها بقوة عسكرية كاملة

Lebanon 24
24-11-2023 | 08:50
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن الهدنة الحالية مع حركة حماس في قطاع غزة ما هي إلا "توقف قصير ومؤقت" ستستأنف إسرائيل بعده العمليات بكامل قوتها العسكرية.

وقال غالانت في تصريحات لنظيرة الإيطالي الذي يزور تل أبيب: "سيكون هناك توقف قصير ثم سنواصل العمليات بقوة عسكرية كاملة. لن نتوقف إلا حين نحقق أهدافنا: تدمير حماس وإعادة الرهائن من غزة لإسرائيل. هناك 240 رهينة وهو أمر لا يمكن أن نقبله ولا أن نتهاون معه"، وذلك وفقا لما ذكره مكتبه". (العربية)
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