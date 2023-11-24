عباس يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تطورات الحرب على غزة

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وأطلعه على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية.

وأكد عباس على "ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتعجيل ادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات الجيش الاسرائيلي".

وشدد على" ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة اسرائيل".

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وأكد عباس أنه" لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه".

(وكالات)