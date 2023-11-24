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أنقرة: إسرائيل تبتز عددا من الدول الغربية في موقفها تجاه غزة

Lebanon 24
24-11-2023 | 10:15
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قال رئيس مكتب الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، إن "إسرائيل تبتز عددا من الدول الغربية في موقفها تجاه غزة وتتهمها بمعاداة السامية".

 

 وأضاف ألتون في قمة ستراتكوم الدولية للاتصالات الاستراتيجية، أن "العديد من الدول الغربية تتعرض للابتزاز العلني أو السري من قبل إسرائيل إذا ناقشت الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في وسائل الإعلام، فسيتم اتهامك بمعاداة السامية".

 
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وتابع قائلا: "إسرائيل منخرطة في الدعاية الفاشية وتسعى إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم والقضاء عليهم".

 

 وشدد ألتون على أن أنقرة، "على عكس العالم أجمع، لن تراقب بصمت الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتعارض تصرفات تل أبيب".

(وكالات)
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