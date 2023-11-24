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عبد اللهيان التقى هنية... وبحثا الهدنة بين "حماس" وإسرائيل

Lebanon 24
24-11-2023 | 10:39
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التقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في الدوحة، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وناقشا التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة بما فيها الهدنة المؤقتة بين الحركة وإسرائيل. (الجزيرة)
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