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عربي-دولي

روسيا تحذر من إقامة "شنغن عسكرية"

Lebanon 24
24-11-2023 | 10:50
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أعلن الكرملين أن رغبة حلف شمال الأطلسي في وجود منطقة عسكرية في أوروبا ماثلة لمنطقة "شنغن" للسماح بتنقل وتحرك قوات الحلف المسلحة بحرية في أنحاء أوروبا للتصدي لروسيا زادت من التوتر وتعتبر مدعاة للقلق.
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وشنغن هي منطقة تضم دول الاتحاد الأوروبي وتسمح لمواطني الدول الأعضاء بالسفر داخل المنطقة بحرية دون الحاجة إلى إبراز جوازات السفر أو الحصول على تأشيرة.

وقال اللفتنانت جنرال ألكسندر سولفرانك قائد القيادة اللوجستية لحلف شمال الأطلسي لرويترز في مقابلة نشرت، الخميس، إنه يريد أن تقام مثل تلك المنطقة، مؤكداً أنه قلق من أن الكثير من الإجراءات الروتينية في أنحاء أوروبا تعرقل تحركات القوات وهي مشكلة قد تتسبب في تأخيرات كبيرة فيها إذا اندلع صراع مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا سترد على ذلك إذا صار المقترح واقعا. (سكاي نيوز)
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