Advertisement

عربي-دولي

بادرة من خارج الصفقة.. "حماس" تُفرج عن هؤلاء الرهائن

Lebanon 24
24-11-2023 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1134053-638364476305144014.png
Doc-P-1134053-638364476305144014.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مصدر مقرب من "حماس" والسلطات التايلاندية أنه تمّ الإفراج عن رهائن تايلانديين "كبادرة غير مدرجة في إطار الاتفاق الأساسي مع إسرائيل".


واشار مصدر مقرب من حماس لـ"فرانس برس" الى انه "قبل نصف ساعة تم تسليم الأسرى للصليب الأحمر الذي يسلمهم للطاقم المصري والطاقم الإسرائيلي المكلف باستلامهم في معبر رفح".
Advertisement


على صعيد متصل، أوضح مصدر مقرب من "حماس" أن "عددا إضافيا من الأجانب التايلانديين أخلي سبيلهم كبادرة من حماس".
 
 
وكتب رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين صرح عبر منصة "إكس": "تم إبلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 12 رهينة تايلانديا"، بينما أشارت تقارير صحفية أن عدد التايلانديين المفرج عنهم 10.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:24 | 2023-11-24
17:53 | 2023-11-24
16:52 | 2023-11-24
16:40 | 2023-11-24
16:40 | 2023-11-24
16:00 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24