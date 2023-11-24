بادرة من خارج الصفقة.. "حماس" تُفرج عن هؤلاء الرهائن

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أعلن مصدر مقرب من "حماس" والسلطات التايلاندية أنه تمّ الإفراج عن رهائن تايلانديين "كبادرة غير مدرجة في إطار الاتفاق الأساسي مع إسرائيل".واشار مصدر مقرب من حماس لـ"فرانس برس" الى انه "قبل نصف ساعة تم تسليم الأسرى للصليب الأحمر الذي يسلمهم للطاقم المصري والطاقم الإسرائيلي المكلف باستلامهم في معبر رفح".على صعيد متصل، أوضح مصدر مقرب من "حماس" أن "عددا إضافيا من الأجانب التايلانديين أخلي سبيلهم كبادرة من حماس".