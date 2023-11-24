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عربي-دولي
بادرة من خارج الصفقة.. "حماس" تُفرج عن هؤلاء الرهائن
Lebanon 24
24-11-2023
|
11:26
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أعلن مصدر مقرب من "حماس" والسلطات التايلاندية أنه تمّ الإفراج عن رهائن تايلانديين "كبادرة غير مدرجة في إطار الاتفاق الأساسي مع إسرائيل".
واشار مصدر مقرب من حماس لـ"فرانس برس" الى انه "قبل نصف ساعة تم تسليم الأسرى للصليب الأحمر الذي يسلمهم للطاقم المصري والطاقم الإسرائيلي المكلف باستلامهم في معبر رفح".
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على صعيد متصل، أوضح مصدر مقرب من "حماس" أن "عددا إضافيا من الأجانب التايلانديين أخلي سبيلهم كبادرة من حماس".
وكتب رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين صرح عبر منصة "إكس": "تم إبلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 12 رهينة تايلانديا"، بينما أشارت تقارير صحفية أن عدد التايلانديين المفرج عنهم 10.
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