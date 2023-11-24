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عربي-دولي

إسرائيل توبخ سفيري إسبانيا وبلجيكا.. ما السبب؟

Lebanon 24
24-11-2023 | 11:26
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استدعت إسرائيل اليوم الجمعة سفيري إسبانيا وبلجيكا، بسبب تصريحات أدلى بها رئيسا وزراء البلدين في مؤتمر صحفي على حدود قطاع غزة.
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لم يكتف بذلك بل أعطى تعليماته لــ توبيخ سفيري إسبانيا وبلجيكا، احتجاجاً على تصريحات رؤساء وزراء البلدين، خلال مؤتمر صحفي من معبر رفح.
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كما ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو "يدين بشدة" تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا.
وفي وقتٍ سابق قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن القتل العشوائي في قطاع غزة غير مقبول"، مضيفا أن "ما يحدث في قطاع غزة كارثة إنسانية".
كما ذكر رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو: "يحتاج سكان غزة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل"، موضحا: "يجب أن يصبح وقف إطلاق النار المؤقت وقفاً دائماً".
مدير مكتب نتنياهو سارع معلقاً على تصريحات مسؤولي البلدين، وقال إن "مسؤولي البلدين "لم يحملا حماس كامل المسؤولية عن ارتكاب جرائم بحق الإنسانية وذبح مواطنينا واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية"، وفق التعبير الإسرائيلي.
وتزامنت تصريحات سانشيز ودي كرو مع بدء الإفراج عن عدد من المحتجزين لدى حماس، بعد صفقة توسطت فيها كل  من مصر وقطر وأميركا.



المصدر: سكاي نيوز عربية
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