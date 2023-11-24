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بالفيديو.. مشاهد توثق نقل الرهائن الإسرائيليين بعد إفراج "حماس" عنهم

Lebanon 24
24-11-2023 | 11:56
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بعد دخول الهدنة اليوم الجمعة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس، بدأت عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والرهائن الإسرائيليين لدى حماس.
ونشرت وسائل إعلام عربية منها سكاي نيوز لقطات لسيارات الصليب الأحمر الدولي، التي تنقل الرهائن المفرج عنهم من جانب حركة حماس إلى مصر، اليوم الجمعة، في إطار اتفاق الهدنة في غزة.
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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تسلمت مصر دفعة من الرهائن تمهيداً لنقلهم إلى إسرائيل بموجب الاتفاق، حيث وصل الرهائن إلى معبر رفح، ليتم التأكد من هوياتهم من قبل الجانب المصري.
وتتألف الدفعة من 13 إسرائيلياً في إطار صفقة التبادل مع حركة حماس، إضافة إلى 11 تايلندياً أُطلق سراحهم في اتفاق منفصل.
وأكد الصليب الأحمر، الجمعة، أن فرقه بدأت تنفيذ عملية تستغرق عدة أيام ترمي إلى تسهيل إطلاق سراح ونقل الرهائن المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين.
وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط فابريتسيو كاربوني: "الألم العميق الذي يشعر به أفراد الأسر المنفصلين عن أحبائهم لا يوصف، نشعر بالارتياح لأن البعض سيجتمعون بعد معاناة طويلة".
والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ).
ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.


المصدر: سكاي نيوز عربية
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