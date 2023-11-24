كيف علّق الحرس الثوري على الهدنة الموقتة في غزة؟

علق الحرس الثوري الإيراني على الهدنة الموقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، وستستمر أربعة أيام.





وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف: "أساسُ بقاء الكيان الاسرائيلي قائم على 4 دعائم هي أولا الأجهزة الاكثر تطورا للمنظومات العسكرية والأمنية، ثم الغطرسة والعدوان وقمع المظلومين بدعم من أميركا والغرب، ثم الإرهاب وترويع الغير باستخدام امبراطورية إعلامية تروج لعدم إمكانية إلحاق الهزيمة بهم، وبعد كل هذا، وجود الدعم الأميركي والغربي لهم، لكن كل هذه الأسس لاستراتيجية اسرائيل انهارت في طوفان الاقصى على يد 3 آلاف مجاهد من حماس والجهاد الاسلامي".

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وأردف: "المقاومة الفلسطينية تصمد في الميدان منذ 46 يوما وبأقل الإمكانيات المتاحة، ولم يبادر الفلسطينيون إلى القيام بأقل حركة ممكنة تفيد بأنهم سيتركون وطنهم بعد أكثر من 40 يوما من تحمل القصف وتقديم آلاف الشهداء، وقد لقن الشعب الفلسطيني الصبور المتغطرسين درسا قاسيا"، متابعا: "استراتيجية تيار المقاومة والمجاهدين الفلسطينيين وحركتي حماس والجهاد هي رمي الأبصار نحو الأمام وفي وجه العدو، لأنهم نالوا من هذا العدو وهم يرمون ببصرهم نحوه ووجها لوجه، من اجل تحرير الوطن".



وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "الاسرائيليون يفكرون بتشريد الشعب الفلسطيني والقضاء على حماس، لكن عليهم أن يعلموا أن حماس هي مدرسة ونهج في التحرير، وأن فكر التحرير لا يمكن القضاء عليه بالقصف واطلاق النار"، مردفا: "الرد على اسرائيل هو لسان القوة والقتال، وإسرائيل قد رضخت اليوم للهدنة، وكافة مجريات الامور والعمليات كانت تسير لصالح المقاومة رغم عدم التزام اسرائيل بأية عهود ومواثيق".



وتابع العميد شريف: "الدعم الأميركي والغربي لقتل الاطفال والمظلومين قد قضى على شعارات حقوق الانسان الأميركية والأوروبية، وهذه الدول لا تكترث حتى لصوت مواطنيها بشأن فلسطين.. القسم الأكبر من حكام الدول الغربية هم كلاب مدربة لاسرائيب وسقوط اسرائيل يعني سقوط هؤلاء الحكام الغربيين".



وختم قائلا: "ببركة جهاد المجاهدين في محور المقاومة فان الله سيحرر القدس الشريف، والمستقبل هو لمن يصمد في الميدان ويصبر ولا يخشى أحدا في الجهاد في سبيل الله".